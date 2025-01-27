Названы кандидатки на роль Бритни Спирс в байопике

Натали Портман и Селена Гомес попали в список кандидаток на роль Бритни Спирс

Студия Universal выбрала двух претенденток на роль Бритни Спирс в будущем биографическом фильме. Об этом сообщает портал Life And Style Magazine со ссылкой на инсайдера.

По информации источника, режиссер Джон М. Чу и сама певица, которая активно принимает участие в подготовке к съемкам проекта, рассматривают кандидатуры Натали Портман и Селены Гомес.

«Бритни обожает Портман и хотела бы видеть ее в этой роли. Считает, что актрису можно легко преобразить. Также она любит Селену, ее личность и творчество, считает очень талантливой. Также она знает о ее собственной истории ребенка-звезды», ― сообщает инсайдер.

Известно, что согласование актрис и переговоры курирует продюсер Марк Платт, работавший над мюзиклом «Ла-Ла Ленд». Фильм будет экранизацией мемуаров певицы под названием «Бритни Спирс: The Woman in Me», которые появились в продаже 24 октября 2023 года.

Ранее стало известно, что печально известный особняк Бритни Спирс и Бриттани Мерфи выставили на продажу. Дом находится на Голливудских холмах.