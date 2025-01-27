NYP: Поднимающая настроение одежда ярких цветов стала трендом 2025 года

Поднимающая настроение одежда стала трендом 2025 года. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Речь идет о дофаминовом стиле, предполагащем наличие в гардеробе вещей ярких цветов, которые влияют на настроение. Британка Мариэн Тейлор, которая владеет более чем 400 предметами гардероба различных расцветок, подбирает наряды согласно своему психологическому состоянию.

Так, например, героиня материала составляет зеленые образы для борьбы со стрессом, а желтой одеждой пытается поднять себе настроение. По словам последовательницы движения, она не думает об общепринятых нормах при выборе нарядов. «Мне все равно, если одежда не для моего возраста или она делает меня толще. Главное — как я ощущаю себя в ней», — пояснила Тейлор.

Ранее в январе стилист Александр Рогов назвал мужчинам вечный модный тренд.