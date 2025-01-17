Стилист Рогов назвал мужчинам вечный модный тренд

Стилист Александр Рогов назвал клетку вечным мужским трендом

Стилист Александр Рогов назвал вечный тренд в мужской моде. Соответствующая информация появилась в его Telegram-канале, на который подписаны 165 тысяч пользователей сети.

По словам специалиста, рубашки, куртки, брюки, шорты и аксессуары в клетку будут всегда оставаться актуальными. Свое заявление модный эксперт проиллюстрировал снимками манекенщиков.

На кадрах модели были запечатлены во время дефиле в предметах гардероба с упомянутым принтом. Манекенщики примерили пальто, рубашки, шорты и пиджаки в клетку.

Ранее в январе стилист Рогов предрек популярность спортивным образам в 2025 году. Специалист продемонстрировал фото моделей с показов Miu Miu, Tory Burch, Gucci, Ferragamo, Tod’s, Alaïa и Stella McCartney.