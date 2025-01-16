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16:21, 16 января 2025Ценности

Стилист Рогов предрек популярность спортивным образам в 2025 году

Стилист Рогов: Весной и летом 2025 года будут популярны спортивные образы
Екатерина Ештокина

Фото: Daniele Venturelli / Getty Images for Gucci

Стилист Александр Рогов предрек популярность спортивному стилю в 2025 году. Соответствующая информация появилась в его Telegram-канале, который насчитывает 165 тысяч подписчиков.

Модный эксперт заявил, что дизайнеры брендов решили в наступившем году обратить внимание на спортивные образы. «Плавание, танцы, йога, бокс… неважно каким видом спорта вы увлекаетесь — дизайнеры внегласно решили, что весной и летом 2025 года мы все будем "на спорте"! На модном спорте уж точно!» — написан он.

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Так, специалист продемонстрировал фото моделей с показов Miu Miu, Tory Burch, Gucci, Ferragamo, Tod’s, Alaïa и Stella McCartney. На кадрах манекенщики прошлись по подиуму в кроссовках, майках, плиссированных мини-юбках, велосипедках и боди.

Ранее в январе Рогов призвал носить задом наперед один предмет одежды. Эксперт решил поделиться с пользователями сети модным лайфхаком. Так, он посоветовал им надевать кардиганы непривычным образом.

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