Стилист Рогов предрек популярность спортивным образам в 2025 году

Стилист Рогов: Весной и летом 2025 года будут популярны спортивные образы

Стилист Александр Рогов предрек популярность спортивному стилю в 2025 году. Соответствующая информация появилась в его Telegram-канале, который насчитывает 165 тысяч подписчиков.

Модный эксперт заявил, что дизайнеры брендов решили в наступившем году обратить внимание на спортивные образы. «Плавание, танцы, йога, бокс… неважно каким видом спорта вы увлекаетесь — дизайнеры внегласно решили, что весной и летом 2025 года мы все будем "на спорте"! На модном спорте уж точно!» — написан он.

Так, специалист продемонстрировал фото моделей с показов Miu Miu, Tory Burch, Gucci, Ferragamo, Tod’s, Alaïa и Stella McCartney. На кадрах манекенщики прошлись по подиуму в кроссовках, майках, плиссированных мини-юбках, велосипедках и боди.

Ранее в январе Рогов призвал носить задом наперед один предмет одежды. Эксперт решил поделиться с пользователями сети модным лайфхаком. Так, он посоветовал им надевать кардиганы непривычным образом.