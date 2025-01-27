Названы сроки начала применения российской онковакцины

Гинцбург: пациенты начнут получать российскую онковакцину в сентябре

Первые пациенты начнут получать российскую онковакцину в сентябре 2025 года. Об этом РИА Новости сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Он учтонил, что до этого — в августе — ожидается получение разрешения на применение нового лекарства. Однако, отметил ученый, представленный в Минздрав план дорожной карты окончательно пока не утвержден.

После официального старта препарат будет вводиться пациентам с первичной меланомой, а также больным, которые уже прошли определенные стадии лечения.

В декабре 2024 года Гинцбург пообещал, что результатом использования нового средства от рака станет исчезновение опухолей и метастазов. «Меланома просто рассасывается, исчезает, причем не только сама опухоль, но исчезает даже метастазирование. Я не исключаю, что у нас будут пациенты и на четвертой стадии», — заявил он.

Директор центра добавил, что препарат будут испытывать на взаимодействие и с другими онкологическими заболеваниями — раком легких, почек, поджелудочной железы. Ученые планируют делать вакцины для каждого пациента индивидуально. В разработке, добавил Гинцбург, будет участвовать искусственный интеллект — ему доверят анализ параметров опухоли и создание «чертежа» будущего препарата, по которому специалисты приготовят вакцину в течение недели.

