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17:25, 27 января 2025Мир

Немецкие власти захотели укрепить демократию бесплатным пивом

Bild: Власти Дуйсбурга начнут бесплатно наливать пиво ради укрепления демократии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Власти немецкого города Дуйсбург начнут бесплатно наливать пиво избирателям, проголосовавших на досрочных выборах в бундестаг. Об этом пишет газета Bild.

«Мы хотим что-то сделать с низкой явкой избирателей и укрепить демократию», — заявил изданию глава городской администрации Мартин Мюррак.

Он уточнил, что проголосовавший избиратель сможет угоститься разливным «König Pilsener», которое будут доставлять прямо из пивоварни, или безалкогольными напитками по желанию.

«Пива там достаточно», — подчеркнул Мюррак.

Ранее российский путешественник побывал в немецкой деревне и рассказал, что сельские девушки «не прочь хорошо отдохнуть». «В любой общине обязательно имеются один-два пивных бара. И поскольку в Германии разрешено пить пиво уже с 14 лет, местные девушки частенько туда захаживают», — описал он досуг молодых немок.

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