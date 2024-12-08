Россиянин описал сельских девушек в Германии фразой «не прочь хорошо отдохнуть»

Российский путешественник побывал в немецкой деревне и рассказал, как выглядят и чем занимаются сельские девушки. Своей историей он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации удивился, что жительницы деревень в Германии очень увлечены политикой, поддерживают разные партии и активно высказываются за свои права. Кроме того, по его словам, сельские немки «не прочь хорошо отдохнуть».

«В любой общине обязательно имеются один-два пивных бара. И поскольку в Германии разрешено пить пиво уже с 14 лет, местные девушки частенько туда захаживают», — такими фразами описал досуг немок россиянин.

Блогер также отметил, что в выборе одежды сельские немки ценят практичность: они могут сочетать красивые платья или деловые костюмы с кедами. К тому же они одеваются проще, чем их городские сверстницы.

«В Германии много разных молодежных течений, которые стараются как-то выделяться в одежде — например, ходят по улицам в костюме кроликов или в балетных пачках. Так вот, все эти "изыски" присущи городской молодежи, а сельские девушки предпочитают более традиционный внешний вид», — пояснил автор.

Ранее этот же тревел-блогер раскрыл способы познакомиться с девушками в Германии. За приятными встречами он посоветовал идти в любой бар, университет или общежитие.

