Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:10, 8 декабря 2024Путешествия

Россиянин описал сельских девушек в Германии фразой «не прочь хорошо отдохнуть»

Алина Черненко

Фото: Shutterstock / Fotodom

Российский путешественник побывал в немецкой деревне и рассказал, как выглядят и чем занимаются сельские девушки. Своей историей он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации удивился, что жительницы деревень в Германии очень увлечены политикой, поддерживают разные партии и активно высказываются за свои права. Кроме того, по его словам, сельские немки «не прочь хорошо отдохнуть».

Материалы по теме:
«Наши женщины стыдятся быть толстыми» Россиянки отличаются от женщин в других странах. Чем они поражают иностранцев?
«Наши женщины стыдятся быть толстыми» Россиянки отличаются от женщин в других странах. Чем они поражают иностранцев?
19 ноября 2024
Туристы из России хотят попасть в европейские страны. Что их там поджидает?
Туристы из России хотят попасть в европейские страны.Что их там поджидает?
15 августа 2024

«В любой общине обязательно имеются один-два пивных бара. И поскольку в Германии разрешено пить пиво уже с 14 лет, местные девушки частенько туда захаживают», — такими фразами описал досуг немок россиянин.

Блогер также отметил, что в выборе одежды сельские немки ценят практичность: они могут сочетать красивые платья или деловые костюмы с кедами. К тому же они одеваются проще, чем их городские сверстницы.

«В Германии много разных молодежных течений, которые стараются как-то выделяться в одежде — например, ходят по улицам в костюме кроликов или в балетных пачках. Так вот, все эти "изыски" присущи городской молодежи, а сельские девушки предпочитают более традиционный внешний вид», — пояснил автор.

Ранее этот же тревел-блогер раскрыл способы познакомиться с девушками в Германии. За приятными встречами он посоветовал идти в любой бар, университет или общежитие.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Сирийские боевики вошли в окрестности города с российской военной базой

      Вяльбе назвала разочарованием года открытие Олимпийских игр-2024

      Курды заявили об отражении атак боевиков в провинции Алеппо

      Вооруженная оппозиция в Сирии заявила о налаживании контактов с Россией

      В Госдуме отреагировали на вход сирийских боевиков в города с российскими военными базами

      В Кремле напомнили о нежелании Киева возвращаться к переговорам

      Искусственный интеллект призвали шире применять для борьбы с коррупцией в России

      В Сирии сообщили о взятии под контроль боевиками города у авиабазы России

      «Мне не жаль». Военкор Коц высказался, что не будет горевать по Сирии после свержения Асада

      В США заявили о непредсказуемости мобилизации на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше