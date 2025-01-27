Премьер-министр Израиля Нетаньяху назвал ХАМАС новыми нацистами и антисемитами

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал палестинское радикальное движение ХАМАС «новыми нацистами» и антисемитами, с которыми необходимо бороться. Об этом политик сказал в речи о Международном дне памяти жертв Холокоста, передает его канцелярия.

«В Международный день памяти жертв Холокоста я призываю все цивилизованные страны противостоять антисемитизму, где бы он ни проявлялся (...). ХАМАС — это новые нацисты, и мы намерены победить их», — призвал политик.

Нетаньяху также напомнил о Международном уголовном суде, выдавшем ордер на его «арест». Глава правительства подчеркнул, что данная структура также является антисемитской.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что Красная армия освободила Освенцим, сокрушив тотальное зло, о чем всегда будут помнить. При этом глава государства указал, что граждане России являются прямыми наследниками победы над расизмом, антисемитизмом и русофобией.