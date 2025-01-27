Образ Тимоти Шаламе на вечеринке высмеяли в сети фразой «богатый одевается как бездомный»

Пользователи сети высмеяли образ франко-американского актера и кинопродюсера Тимоти Шаламе на вечеринке телешоу Saturday Night Live. Соответствующие комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

На размещенных кадрах 29-летний артист запечатлен в черном бомбере, серых джинсах с низкой посадкой и вельветовых туфлях. Его внешний вид дополнили клетчатый шарф и бейсболка.

Читатели портала удивились внешнему звезды «Дюны» и «Идеального незнакомца» и принялись обсуждать его в комментариях под материалом. «Почему молодые богатые люди одеваются как бездомные. Я скучаю по тем временам, когда они носили красивую одежду, которая была хорошо сшита», «Выглядит отвратительно», «Он учится в средней школе?», «Слишком худой. Ужасно», «Я думаю, что он не в себе», — писали они.

Ранее сообщалось, что фанаты заподозрили Тимоти Шаламе в ношении одежды из гардероба его возлюбленной, телезвезды Кайли Дженнер.