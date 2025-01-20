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16:00, 20 января 2025Ценности

Тимоти Шаламе заподозрили в ношении одежды из гардероба Кайли Дженнер

Мария Винар

Фото: Aissaoui Nacer / SplashNews.com / Legion-media.ru

Фанаты заподозрили актера Тимоти Шаламе в ношении одежды из гардероба его возлюбленной, телезвезды Кайли Дженнер. Соответствующие комментарии появились на платформе в X.

Пользователи сети обратили внимание на последние выходы в свет звезды «Дюны». В первый раз Шаламе посетил премьеру «Совершенного незнакомца» в Париже в розовой бейсболке и с узким шарфом. После этого его заметили в приспущенных джинсах и с крошечной сумкой люксового бренда Chanel, когда он раздавал автографы.

Поклонники задались вопросом, мог ли артист позаимствовать все эти вещи у предпринимательницы. «Я бы тоже покапался в шкафу Кайли», «Все это взято из гардероба Кайли. Настолько очевидно», «Да это же сумка ее дочери!», «Сторми начала отдавать Тимоти свои поношенные вещи», «В этой маленькой сумочке находится платиновая карта, с которой можно снять не менее 20 миллионов долларов», — с иронией высказывались они.

В декабре прошлого года российский стилист Алеко Надирян раскритиковал внешний вид Тимоти Шаламе.

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