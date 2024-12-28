Российский стилист раскритиковал внешний вид Тимоти Шаламе

Российский стилист Алеко Надирян раскритиковал внешний вид актера Тимоти Шаламе

Российский стилист Алеко Надирян раскритиковал внешний вид американского и французского актера Тимоти Шаламе. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале, который насчитывает 121 тысячу подписчиков.

Модный эксперт решил проанализировать стиль артиста в связи с его 29-летием. «Хоть я и не разделяю всеобщего восторга в отношении актера, чем не повод взглянуть на его модные метаморфозы», — заявил он.

По словам Надиряна, образы знаменитости с 2013 по 2024 год менялись удачно. «В целом неплохо, но так скучно... Хотя в сравнении с его новым образом Александра Горчилина — очень даже ничего», — иронично заключил стилист.

Ранее в декабре стилист Юлии Пересильд ответил на критику откровенных нарядов ее 15-летней дочери. Эксперт Никита Карстен заявил, что намерен вступиться за юную актрису.

