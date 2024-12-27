Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:43, 27 декабря 2024Ценности

Стилист Юлии Пересильд ответил на критику откровенных нарядов ее 15-летней дочери

Стилист Никита Карстен заявил, что его восхищают наряды 15-летней Пересильд
Екатерина Ештокина
Анна Пересильд

Анна Пересильд. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Звездный стилист Никита Карстен ответил на критику откровенных нарядов дочери российской актрисы Юлии Пересильд Анны. Соответствующий комментарий публикуют «Страсти».

Модный эксперт заявил, что намерен вступиться за 15-летнюю актрису, которую многие негативно оценивают за провокационные образы.

«Меня действительно восхищает, как тонко она чувствует свою индивидуальность и как грамотно подбирает наряды. Важно понимать — эти выходы не просто про красивую одежду. Это всегда про определенный посыл, самовыражение. Анна самостоятельно работает над своим стилем и делает это очень ответственно! Поэтому весь этот хейт, честно говоря, совершенно необоснован», — заявил Карстен.

Материалы по теме:
Осмеянная Ратаковски, женщины-диваны, роботы на подиуме и грудь напоказ: чем запомнилась Неделя моды в Париже?
Осмеянная Ратаковски, женщины-диваны, роботы на подиуме и грудь напоказ:чем запомнилась Неделя моды в Париже?
7 марта 2023
Тотальная нагота. На мировых подиумах продолжает господствовать «голая» одежда. Чем запомнилась неделя моды в Милане?
Тотальная нагота.На мировых подиумах продолжает господствовать «голая» одежда. Чем запомнилась неделя моды в Милане?
28 февраля 2023

Помимо этого, специалист заключил, что внешний вид Пересильд является актуальным и соответствует трендам. «В ее образах нет ничего вызывающего — они просто модные и современные, полностью в духе сегодняшних молодежных тенденций. Это стильно, это актуально, но никак не провокационно», — подытожил он.

Ранее в декабре стилист Никита Карстен назвал самую модную российскую звезду. Эксперт заявил, что стильные образы певца Филиппа Киркорова являются отличным примером для других знаменитостей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле отреагировали на отказ норвежского судна спасать российских моряков

      Акционеры Ozon одобрили переезд компании в Россию

      Путин присвоил экс-журналистке ранг чрезвычайного посланника

      ФСБ опубликовала видео с готовившими теракт в Москве боевиками

      Бывший футболист сборной России назвал сроки возвращения команды на международные турниры

      В российском городе осудили двух мужчин за хулиганство и угрозу расправой

      В Китае назвали фатальный недостаток электрокаров Tesla

      В Кремле отказались давать преждевременные оценки авиакатастрофе в Казахстане

      Военные Армии России уничтожили более 10 украинских FPV-дронов за минуту

      Мужчина «воскресил» кота с помощью искусственного интеллекта на Рождество

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше