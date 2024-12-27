Стилист Юлии Пересильд ответил на критику откровенных нарядов ее 15-летней дочери

Стилист Никита Карстен заявил, что его восхищают наряды 15-летней Пересильд

Звездный стилист Никита Карстен ответил на критику откровенных нарядов дочери российской актрисы Юлии Пересильд Анны. Соответствующий комментарий публикуют «Страсти».

Модный эксперт заявил, что намерен вступиться за 15-летнюю актрису, которую многие негативно оценивают за провокационные образы.

«Меня действительно восхищает, как тонко она чувствует свою индивидуальность и как грамотно подбирает наряды. Важно понимать — эти выходы не просто про красивую одежду. Это всегда про определенный посыл, самовыражение. Анна самостоятельно работает над своим стилем и делает это очень ответственно! Поэтому весь этот хейт, честно говоря, совершенно необоснован», — заявил Карстен.

Помимо этого, специалист заключил, что внешний вид Пересильд является актуальным и соответствует трендам. «В ее образах нет ничего вызывающего — они просто модные и современные, полностью в духе сегодняшних молодежных тенденций. Это стильно, это актуально, но никак не провокационно», — подытожил он.

Ранее в декабре стилист Никита Карстен назвал самую модную российскую звезду. Эксперт заявил, что стильные образы певца Филиппа Киркорова являются отличным примером для других знаменитостей.