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19:26, 26 декабря 2024Ценности

Стилист назвал самую модную российскую звезду

Стилист Карстен назвал Филиппа Киркорова самым модным в шоу-бизнесе
Екатерина Ештокина
Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Стилист Никита Карстен назвал самую модную звезду российского шоу-бизнеса. Соответствующую информацию публикует «Страсти».

Эксперт заявил, что внешний вид певца Филиппа Киркорова является отличным примером для других знаменитостей. «Он умеет меняться, чтобы оставаться актуальным. Его коллаборации с Майами, с Тимати — каждый раз совершенно новое амплуа, которое работает! А вот когда артисты десятилетиями держатся за один и тот же стиль...» — высказался Карстен.

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В то же время специалист подчеркнул, что такие артисты, как Лолита и Валерий Леонтьев, по его мнению, не нуждаются в следовании трендам.

«Их внешний вид, их образы — это неотъемлемая часть их творческого пути. Они столько лет несут свой стиль и при этом остаются актуальными! Было бы странно говорить, что это им не идет или что это нужно как-то ограничивать. В общем, тут главное не возраст, а умение либо органично меняться со временем, либо настолько сильно врасти в свой образ, чтобы он стал твоей визитной карточкой», — подытожил собеседник издания.

Ранее в декабре стилист Ольги Бузовой оценил новый образ балерины Анастасии Волочковой фразой «хороший парик». Модный эксперт обратил внимание на новый образ 48-летней артистки. Она появилась на премии Music Box в черном платье и с длинными прямыми волосами.

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