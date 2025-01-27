Обстрелявшего электричку подростка задержали в Подмосковье

В Подмосковье задержали 16-летнего подростка, обстрелявшего электричку

В Подмосковье задержали 16-летнего подростка, обстрелявшего электричку. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России Анастасия Глущенко.

По предварительным данным, вечером 18 января юноша решил проехаться на внешней части поезда, но на остановке Кратово оказался замечен локомотивной бригадой. Тогда подросток спрыгнул с электрички и не меньше четырех раз выстрелил в стекло кабины машиниста из пневматического пистолета.

Пострадавших нет, следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения подростку. Устанавливаются все обстоятельства.

Ранее сообщалось, что под Саратовом подросток избил мужчину, вмешавшегося в разговор.