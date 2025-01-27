Подросток напал на вмешавшегося в разговор россиянина

Под Саратовом подросток избил мужчину, вмешавшегося в разговор

В Саратовской области подросток избил 24-летнего мужчину, вмешавшегося в разговор. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, в больницу города Пугачева доставили пострадавшего местного жителя. У него диагностировали двусторонний перелом челюсти, травму кисти и перелом фаланги пальца. Выяснилось, что он вмешался в разговор подростков и не обращал внимание на замечания. Тогда несовершеннолетний начал бить его. Правонарушителя задержали.

Возбуждено дело по статье 112 (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) УК РФ. Несовершеннолетнему грозит до трех лет колонии.

Ранее стало известно, что в Московской области возбудили дело против напавшего на фельдшера скорой помощи мужчины.