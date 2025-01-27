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06:31, 27 января 2025Из жизни

Одержимый вечной молодостью миллиардер посоревновался с сыном числом ночных эрекций

Антонина Черташ
Антонина Черташ
Брайан Джонсон

Брайан Джонсон. Фото: Business Wire / AP

Миллиардер из США Брайан Джонсон, одержимый идеей бессмертия, сравнил длительность и количество ночных эрекций у себя и своего сына. Результатами он поделился в соцсети X.

В погоне за молодостью Джонсон основал проект Blueprint. Его цель — помочь людям сохранить привлекательную внешность и здоровье как можно дольше. В рамках проекта Джонсон постоянно ставит эксперименты на себе, проверяя, какие практики, пища и процедуры могут подарить вечную молодость. В экспериментах Джонсона регулярно принимает участие его 19-летний сын Талмедж. Так, несколько лет назад Джонсон перелил себе компоненты его крови ради эффекта омоложения.

В конце января он поделился с поклонниками результатами необычного исследования. Джонсон на всю ночь подключил себя и своего сына к аппарату для отслеживания качества и длительности эрекции. «Продолжительность его эрекции на две минуты больше, чем у меня. Растите детей такими, чтобы они были высокими, крепкими и устойчивыми», — написал Джонсон в посте, к которому приложил фото результатов.

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Опубликованные им данные включали количество эрекций, их среднюю продолжительность, среднее качество и глубину сна. При этом Джонсон не объяснил, зачем он проводил эксперимент и собирал эту информацию.

Ранее Брайан Джонсон рассказал о результатах экстремальной терапии для омоложения пениса. Во время процедуры, по словам миллиардера, «пенис фактически бьют током».

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