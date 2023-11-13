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09:26, 13 ноября 2023Забота о себе

Миллиардер рассказал о результатах экстремальной терапии для омоложения пениса

Брайан Джонсон

Брайан Джонсон. Кадр: The Diary Of A CEO / YouTube

Миллиардер Брайан Джонсон, одержимый идеей бессмертия, рассказал, что после ударно-волновой терапии ощущает, что его половые органы помолодели на 15 лет. Об этом он заявил в выпуске эпизода подкаста Diary of a CEO.

45-летний бизнесмен отметил, что ударно-волновую терапию применяют в медицине для лечения эректильной дисфункции, он же использует ее для снижения биологического возраста половых органов. По его словам, во время процедуры пенис фактически бьют током. «Я был шокирован результатами. Я начал два месяца назад. По моим субъективным ощущениям, мой пенис помолодел на 15 лет», — сказал Джонсон.

Бизнесмен, который ежегодно тратит на омоложение два миллиона долларов, добавил, что терапия оказалась болезненной. По его оценке, боль во время процедур может достигать девяти из десяти баллов. Бизнесмен добавил, что измеряет эффект терапии с помощью специального прибора, который по ночам надевает на пенис.

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Ранее Брайан Джонсон перелил себе компоненты крови своего 17-летнего сына ради общего омоложения организма. Позже он сообщил, что этот способ поддерживать здоровья оказался для него неэффективным.

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      Екатерина Улитина
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