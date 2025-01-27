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14:05, 27 января 2025Экономика

В России предупредили о риске массовых банкротств заводов

ЦМАКП предупредил об угрозе массовых банкротств российских заводов из-за долгов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В начале 2025 года российская промышленность оказалась перед угрозой массовых банкротств заводов. Более чем у 20 процентов предприятий обрабатывающей промышленности отношение прибыли к процентным платежам находится на рискованном уровне, а хуже всего ситуация складывается в транспортном машиностроении. Об этом со ссылкой на оценку Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) пишут «Ведомости».

Повышение ставок по кредитам в 2024 году привело к тому, что доля компаний, входящих в зону высокого риска банкротства, выросла с 5,8 процента от совокупной выручки реального сектора до 12,6 процента. Другими словами, почти девятой части промышленности при сохраняющейся тенденции может понадобиться помощь государства из-за долгов.

Из отраслей с наибольшим количеством проблем аналитики выделяют телекоммуникации, воздушный и сухопутный транспорт, желдормаш, судо- и авиастроение, строительство, лесоводство и лесозаготовки, складское хозяйство, услуги по добыче полезных ископаемых. С учетом временных лагов вал банкротств следует ожидать во втором квартале этого года.

В ЦМАКП считают, что промышленность в целом находится в стагнации с начала лета прошлого года, что повлияло на финансовое состояние компаний даже без учета ставки. А если не учитывать сектора с присутствием оборонно-промышленного комплекса (ОПК), то стагнация продолжается уже полтора года.

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Глава направления реального сектора ЦМАКП Владимир Сальников заметил, что предугадать такое повышение ставок не мог никто. Поэтому нельзя будет винить в банкротствах руководство компаний, которое не смогло предупредить крах предприятия.

Сторонние эксперты признают, что стоимость корпоративного кредита в России растет быстрее цен, а потому переложить новые расходы в конечную стоимость товаров и услуг не получится. По их мнению, банкротства коснутся в первую очередь машиностроения, не связанного с ОПК, потому что получить новый кредит они могут только по очень высокой ставке. В то же время проблем у госкомпаний они не ждут, потому что те могут рассчитывать на помощь властей.

Ранее ЦМАКП усомнился в данных Росстата по поводу годовой инфляции. В центре предположили, что ведомство не учитывало рост цен в последнюю неделю года, что позволило снизить итоговую цифру на 0,3-0,4 процентных пункта.

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