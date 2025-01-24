В России появились вопросы к официальной инфляции

ЦМАКП усомнился в уровне официальной инфляции в России из-за данных в декабре

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в аналитической записке «О ситуации в российской экономике» выразил сомнения в уровне официальной инфляции по итогам 2024 года. Авторы записки предположили, что тот, «по всей видимости, занижен», а реальный рост цен составлял 9,8-9,9 процента.

Вопросы у ЦМАКП и ряда других экспертов вызвало необъяснимое замедление инфляции в конце года. Дело в том, что инфляция с 1 по 23 декабря составляла 1,3 процента, а за весь декабрь, по данным того же Росстата, достигла 1,32 процента. Таким образом, если данные ведомства верны, то в последнюю неделю декабря рост цен должен был почти полностью остановиться.

Однако в первых числах января инфляция вернулась на уровень первых недель декабря и даже выше. Экономисты предположили, что Росстат не обрабатывал данные последних дней декабря, и рост цен там попал в январскую статистику.

При этом в ЦМАКП вновь обвинили Банк России в непонимании причин инфляции. В записке говорится, что регулятор существенно ошибся с годовым прогнозом, а радикальное повышение ключевой ставки не просто не позволило снизить рост цен, но и дало обратный эффект. На этом фоне, предупреждают аналитики, экономика стоит перед угрозой масштабного скачка числа корпоративных банкротств.

По данным Росстата, инфляция в России в 2024 году составила 9,52 процента. Этот параметр учитывается при индексации большого количества выплат, в том числе пенсий. Продуктовая инфляция оказалась выше — 11,05 процента, а отдельно плодоовощная продукция подорожала на 22,09 процента (продукты за ее исключением — на 9,53 процента). Непродовольственные товары выросли в цене на 6,12 процента.