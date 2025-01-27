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19:24, 27 января 2025Ценности

Памела Андерсон снялась в ультракороткой юбке для журнала

Актриса Памела Андерсон снялась в ультракороткой юбке для журнала Elle
Мария Винар

Фото: Adrienne Raquel / Elle

Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон снялась в откровенном образе для модного журнала Elle. Соответствующие снимки появились на сайте глянцевого издания.

57-летняя звезда «Спасателей Малибу» приняла участие в фотосессии в клетчатом котстюме люксового бренда Alexander McQueen, состоящем из блейзера и ультракороткой юбке с торчащими нитками. Кроме того, она позировала перед камерой в капроновых колготках, рубашке и галстуке из коллекции той же марки. Ее внешний вид завершили лакированные остроносые туфли Christian Louboutin и кольца с массивными бриллиантами Pandora.

Можно заметить, что Андерсон решила в данной съемке не отказываться от макияжа. Так, визажисты нанесли на глаза темные тени, а на губы розовую помаду. Стилисты, в свою очередь, уложили волосы в прическу с объемными локонами.

В декабре прошлого года Памела Андерсон кардинально сменила имидж после отказа от макияжа. Актриса привлекла внимание журналистов на специальном показе фильма «Последняя танцовщица».

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