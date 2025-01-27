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19:11, 27 января 2025Путешествия

Пассажирка отказалась уступить место у окна в самолете ребенку и стала звездой в сети

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: rawpixel.com / Freepik

Пассажирка самолета отказалась уступить место у окна плачущему ребенку незнакомой женщины и стала звездой в сети. Об этом сообщает New York Post.

Уточняется, что 29-летняя бразильянка Дженнифер Кастро летела 4 декабря из Рио-де-Жанейро в Белу-Оризонти. Поднявшись на борт, она заметила, что на ее месте у иллюминатора сидит ребенок. Девушка попросила его пересесть, в результате чего мальчик проплакал весь полет, а его мать пристыдила Кастро.

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Разгневанная женщина сняла бразильянку на видео и распространила ролик в сети, чтобы получить поддержку пользователей. Однако юзеры неожиданно встали на сторону Кастро, а число ее подписчиков резко возросло.

Ранее пассажир самолета отказался уступить своей девушке более удобное место и был обруган в сети. Молодой человек объяснил свое решение тем, что он сам ростом 195 сантиметров и весит почти 100 килограммов.

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