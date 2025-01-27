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15:30, 27 января 2025Путешествия

Пассажиров рейса в Дубай заперли в душном салоне без кондиционера на пять часов

Пассажиров рейса Мумбаи — Дубай заперли на пять часов в душном салоне самолета
Алина Черненко

Фото: Manish Swarup / AP

Пассажиров авиакомпании Air India заперли на пять часов в душном салоне самолета без кондиционера. Об этом пишет портал Mint.

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 26 января, на рейсе из Мумбаи, Индия, в Дубай, ОАЭ. Из-за технических проблем вылет был задержан, и несколько находившихся на борту путешественников начали задыхаться из-за отсутствия свежего воздуха.

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Как пишет издание, несмотря на жалобы людей, экипаж не предоставил им немедленной помощи. Air India пока не опубликовала официального заявления насчет произошедшего.

В ноябре 2024 года десятки россиян застряли в душном салоне самолета авиакомпании «Азимут». Рейс задержали на несколько часов из-за технической поломки.

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