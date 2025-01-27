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17:07, 27 января 2025Силовые структуры

Пенсионера из Москвы приговорили к 8 годам колонии за фейки о ВС России

В Москве суд дал пенсионеру 8 лет колонии за фейки о ВС РФ
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Лефортовский суд Москвы приговорил 63-летнего Константина Селезнева к восьми годам колонии общего режима за фейки о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом сообщает ТАСС.

Поводом для возбуждения уголовного дела стали два поста пенсионера, которые он опубликовал в социальной сети. В них Селезнев комментировал события в Буче и негативно отзывался о действиях российских военных.

Оглашение приговора проходило в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что жительница Приамурья получила условный срок за дискредитацию ВС РФ.

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