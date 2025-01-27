Пенсионера из Москвы приговорили к 8 годам колонии за фейки о ВС России

Лефортовский суд Москвы приговорил 63-летнего Константина Селезнева к восьми годам колонии общего режима за фейки о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом сообщает ТАСС.
Поводом для возбуждения уголовного дела стали два поста пенсионера, которые он опубликовал в социальной сети. В них Селезнев комментировал события в Буче и негативно отзывался о действиях российских военных.
Оглашение приговора проходило в закрытом режиме.
Ранее сообщалось, что жительница Приамурья получила условный срок за дискредитацию ВС РФ.