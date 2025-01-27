Россиянку осудили за оправдание террористов и дискредитацию армии России

Жительница Приамурья получила условный срок за дискредитацию ВС РФ

1-й Восточный окружной военный суд приговорил жительницу Амурской области к трем годам условно и штрафу по делу о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает «Российская газета».

Поводом для возбуждения уголовного дела стали посты россиянки об СВО в социальных сетях. Ее признали виновной по статьям 205.2 («Публичное оправдание терроризма») и 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации») УК РФ.

Суд учел, что женщина признала вину и воспитывает несовершеннолетнего ребенка. Сумма штрафа составила 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что защита обжаловала приговор телеведущей Татьяне Лазаревой (признана Минюстом России иноагентом; внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за оправдание терроризма.