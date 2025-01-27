Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:54, 27 января 2025Силовые структуры

Россиянку осудили за оправдание террористов и дискредитацию армии России

Жительница Приамурья получила условный срок за дискредитацию ВС РФ
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

1-й Восточный окружной военный суд приговорил жительницу Амурской области к трем годам условно и штрафу по делу о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает «Российская газета».

Поводом для возбуждения уголовного дела стали посты россиянки об СВО в социальных сетях. Ее признали виновной по статьям 205.2 («Публичное оправдание терроризма») и 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации») УК РФ.

Суд учел, что женщина признала вину и воспитывает несовершеннолетнего ребенка. Сумма штрафа составила 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что защита обжаловала приговор телеведущей Татьяне Лазаревой (признана Минюстом России иноагентом; внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за оправдание терроризма.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Ни о каких расчетах сегодня говорить нельзя». Хинштейн отчитал курского министра за озвученный ущерб от действий ВСУ

      Еврокомиссия продолжит переговоры с Украиной о поставках газа в Европу

      «Президент с бензопилой» добился повышения кредитного рейтинга Аргентины

      В швейцарском клубе оказались недовольны Миранчуком

      В российском регионе бомж приставал к восьмилетней девочке на остановке

      В России прокомментировали слова Буданова об угрозе существованию Украины

      Глава региона России сообщил об атаке со стороны Украины и показал последствия

      Спасавший людей от обстрелов в Курской области священник пришел в «Ахмат»

      В московской музыкальной школе до сотрясения мозга избили дочь известного скрипача

      Стало известно о проблемах телескопа JWST из-за инфляции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше