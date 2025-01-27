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18:27, 27 января 2025Бывший СССР

Пленный боец ВСУ рассказал о спасении морпехами ВС России

Пленный боец ВСУ Савченко рассказал о спасении морпехами ВС России в ДНР
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Морские пехотинцы Вооруженных сил (ВС) России спасли раненого военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Савченко при штурме Великой Новоселки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом РИА Новости заявил сам Савченко.

«Поят, кормят, медицинскую помощь оказали (...). Раны обработали, необходимые уколы, антибиотик дали. Позаботились», — сообщил пленный.

Савченко рассказал о спасении морпехами ВС России при отступлении ВСУ в ДНР. По словам украинского бойца, морпехи оказали ему помощь, а потом успешно эвакуировали в тыл под огнем. Пленный выразил сожаление, что не сдался в плен до ранения.

Ранее Минобороны России показало видео ловли дронов ВСУ в сети. На кадрах видно, как российский беспилотник выстреливает сеткой по дронам ВСУ, после чего те падают на землю.

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