Под Москвой нашли пенсионерку и ее сына с психическим расстройством без признаков жизни

В частном доме под Москвой нашли пенсионерку с сыном без признаков жизни

В частном доме в подмосковном Долгопрудном нашли пенсионерку и ее сына с психическим расстройством без признаков жизни. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

По его информации, в доме под Москвой жили 85-летняя женщина и ее 56-летний сын. Их родственник рассказал, что последний раз навещал мать с сыном 17 января.

Пожилая женщина, предварительно, страдала большим числом хронических заболеваний. Ее сын, помимо наличия у него психического расстройства, злоупотреблял алкоголем. Причины случившегося устанавливаются.

Ранее жительницу Луганска, которая приехала в Москву на заработки и пропала, нашли в съемной квартире в столице без признаков жизни. До этого женщина не выходила на связь больше недели.