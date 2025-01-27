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00:52, 27 января 2025Мир

Подозреваемое в повреждении кабеля в Балтийском море судно задержали

Прокуратура Швеции задержала судно после повреждения кабеля в Балтийском море
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: TT News Agency / Stefan Jerrevang / Reuters

Прокуратура Швеции задержала судно, подозреваемое в повреждении подводного оптоволоконного кабеля в Балтийском море. Об этом заявили в ведомстве.

«Начато предварительное расследование по факту возможной серьезной диверсии после предполагаемого повреждения кабеля связи, проложенного между Швецией и Латвией в Балтийском море», — отмечается в сообщении.

Старший прокурор Матс Юнгквист уточнил, что в расследовании принимают участие несколько ведомств, включая национальное управление полицейских операций, береговую охрану и вооруженные силы. «Могу заявить, что шведские власти сейчас интенсивно и сообща работают над расследованием этого инцидента», — добавил он.

В воскресенье, 26 января, стало известно, что подводный оптоволоконный кабель Латвийского государственного радиотелевизионного центра (LVRTC) между Латвией и Швецией был поврежден утром по причине внешнего воздействия. LVRTC не прекратил вещание из-за аварии и продолжил деятельность, используя другие маршруты передачи данных.

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