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16:57, 26 января 2025Бывший СССР

В Латвии сообщили о повреждении подводного кабеля

LSM: Между Латвией и Швецией был поврежден подводный оптоволоконный кабель
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Stefan Jerrevang / TT News Agency / Reuters

Подводный оптоволоконный кабель «Латвийского государственного радиотелевизионного центра» (LVRTC) между Латвией и Швецией был поврежден утром в воскресенье, 26 января, из-за внешнего воздействия. Об этом сообщает латвийский портал LSM.

«На данный момент есть основания полагать, что кабель существенно поврежден и что повреждение вызвано внешними воздействиями», — пишет портал.

Система мониторинга передачи данных зафиксировала перебои в передаче данных на участке Вентспилс — Готланд. Из-за аварии LVRTC продолжает свою деятельность, используя другие маршруты передачи данных. Центр настаивает на возбуждении уголовного дела.

Военно-морской флот Латвии после получения информации о случившемся направил патрульное судно на место происшествия. Латвийские ВМС связались с союзниками по НАТО, включая Швецию, с которой происходит постоянный обмен информацией.

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