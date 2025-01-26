В Латвии сообщили о повреждении подводного кабеля

LSM: Между Латвией и Швецией был поврежден подводный оптоволоконный кабель

Подводный оптоволоконный кабель «Латвийского государственного радиотелевизионного центра» (LVRTC) между Латвией и Швецией был поврежден утром в воскресенье, 26 января, из-за внешнего воздействия. Об этом сообщает латвийский портал LSM.

«На данный момент есть основания полагать, что кабель существенно поврежден и что повреждение вызвано внешними воздействиями», — пишет портал.

Система мониторинга передачи данных зафиксировала перебои в передаче данных на участке Вентспилс — Готланд. Из-за аварии LVRTC продолжает свою деятельность, используя другие маршруты передачи данных. Центр настаивает на возбуждении уголовного дела.

Военно-морской флот Латвии после получения информации о случившемся направил патрульное судно на место происшествия. Латвийские ВМС связались с союзниками по НАТО, включая Швецию, с которой происходит постоянный обмен информацией.