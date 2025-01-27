Подрядчиков строительства домов для российских военных отдали под суд за хищения

СК направил в суд дело о хищениях на гособоронзаказе в 20 регионах РФ

Завершено расследование уголовного дела о хищениях при строительстве военных объектов по гособоронзаказу, в котором обвиняются девять участников преступного сообщества из числа должностных лиц подрядной организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Под суд пойдут гендиректор коммерческой организации Татьяна Алябьева и восемь ее сообщников, которым вменяется особо крупное мошенничество, злоупотребление полномочиями, организация преступного сообщества, действовавшего на территории 20 регионов, среди них Севастополь, Московская и Смоленская области.

По данным следствия, в 2013 году между «Главным управлением обустройства войск» и компанией «ВСК», которая позже была переименована в «СД Атриум», были заключены договоры о реконструкции многоквартирного дома в военной части в Иркутске, строительстве объектов военного городка в Ульяновске. Однако эти работы не были выполнены, а полученные деньги присвоены.

В ходе следствия было допрошено свыше 100 свидетелей, проведено 10 судебных экспертиз. Также арестовано имущество фигурантов дела общей стоимостью полтора миллиарда рублей.

24 января сообщалось о завершении расследования уголовного дела бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных Сил России генерал-майора Александра Оглоблина, обвиняемого в получении взятки в размере 12 миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа.