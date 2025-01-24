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13:00, 24 января 2025Силовые структуры

Завершено следствие по делу российского генерала о взятке на 12 миллионов рублей

СК завершил дело генерала Оглоблина о взятке в 12 млн руб. при гособоронзаказе
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Александр Оглоблин

Александр Оглоблин. Фото: Пресс-служба Московского гарнизонного военного суда / РИА Новости

Завершено расследование уголовного дела бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных Сил России генерал-майора Александра Оглоблина, обвиняемого в получении взятки в размере 12 миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, в период с 2016 по 2021 год генерал курировал исполнение госконтракта Минобороны России с Пермским телефонным заводом «Телта» по поставке устройств связи на общую сумму более 1,2 миллиарда рублей. Представитель предприятия передавал Оглоблину денежное вознаграждение за покровительство при реализации поставок. Размер подношений за пять лет составил 12 миллионов рублей.

В феврале 2022 года военный суд приговорил генерала к 4,5 года колонии за махинации при закупках оборудования связи. Его действия причинили бюджету ущерб в размере 1,5 миллиарда рублей.

В марте 2024 года Оглоблину заменили реальный срок на исправительные работы благодаря его показаниям против замглавы Генштаба ВС России Вадима Шамарина, обвиненного в получении 36 миллионов рублей от главы телефонного завода «Телта».

В ноябре 2024 года против Оглоблина завели новое дело о взятке и арестовали.

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