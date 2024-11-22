Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:43, 22 ноября 2024Силовые структуры

Обвиняемого в получении 10 миллионов рублей российского генерала оставили под стражей

Суд оставил под стражей Оглоблина по делу о взятке в размере 10 млн рублей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Второй западный окружной военный суд отклонил жалобу на арест бывшего начальника управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи Вооруженных Сил России генерал-майора Александра Оглоблина и оставил его под стражей. Об этом сообщает РИА Новости.

Обвиняемый в получении взятки в размере 10 миллионов рублей оспаривал постановление 235-го гарнизонного военного суда об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Офицера отправили в СИЗО 28 октября по новому уголовному делу после предъявления обвинения по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере при исполнении гособоронзаказа»).

По версии следствия, в период с 2016-го по 2021 год Оглоблин получил от представителей Пермского телефонного завода «Телта» свыше 10 миллионов рублей за покровительство при исполнении многомиллионного гособоронзаказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны России.

В феврале 2022 года военный суд приговорил генерала к 4,5 года колонии за махинации при закупках оборудования связи. Уточнялось, что его действия причинили ущерб в размере 1,5 миллиарда рублей.

В марте 2024 года его реальный срок в колонии заменили на исправительные работы благодаря показаниям по делу замглавы Генерального штаба ВС России Вадима Шамарина, которого обвиняют в получении 36 миллионов рублей от главы компании «Пермский телефонный завод "Телта"» и главного бухгалтера фирмы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия сбросила полуторатонную авиабомбу на солдат ВСУ в Курской области. Мощный взрыв попал на видео

      Уехавший из России комик раскрыл «классическую ошибку эмигранта»

      МИД осудил удары Израиля по внесенному в наследие ЮНЕСКО городу

      Борисов допустил создание частных космодромов в России

      В Венгрии пожаловались на санкции против Газпромбанка

      98-летний мужчина влюбился в 96-летнюю женщину и женился на ней

      Глава МИД Германии назвала Россию частью европейской семьи

      На ЗАЭС рассказали об обстрелах со стороны ВСУ

      В России напомнили Шольцу о времени полета «Орешника» до Берлина

      Троих россиян суд приговорил к длительным срокам за сбыт наркотиков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше