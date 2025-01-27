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11:25, 27 января 2025Экономика

Подсчитан наносимый России «серыми» майнерами урон

Экономист Сасим: Серые майнеры похищают электричества на 10 млрд рублей в год
Кирилл Луцюк

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Ежегодно «серые» майнеры похищают в России электричества на 10 миллиардов рублей в год. Об этом заявил экономист, директор Центра исследований в электроэнергетике Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Сергей Сасим. Его процитировали «Известия».

Отмечается, что к такой категории относят тех добытчиков криптовалюты, кто не регистрирует свой бизнес, но устанавливает в жилых помещениях и гаражах энергоемкое оборудование. Как следствие, возникает избыточная нагрузка на энергосистему, что оборачивается рисками аварийных отключений.

По информации «Россетей», в 2023–2024 годах в регионах Северо-Кавказского федерального округа выявили 72 незаконные майнинг-фермы, в том числе 53 — на территории Дагестана, по четыре — в Ставропольском крае и Кабардино-Балкарии, три — в Северной Осетии, шесть — в Ингушетии и две — в Карачаево-Черкесии. Общую стоимость похищенной в 2024 году электроэнергии оценили в 424,82 миллиона рублей.

Ранее появился прогноз об увеличении в России количества регионов, где запрещен майнинг. Такое случится, если там установят нехватку электричества для подключения промышленных потребителей и социальных объектов.

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