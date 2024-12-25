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12:29, 25 декабря 2024Экономика

В России допустили рост числа регионов с запретом майнинга

Новак назвал возможным рост числа регионов с запретом майнинга крипты
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Alessandro Bianchi / Reuters

Регионов, в которых запретят майнинг криптовалют, может стать больше в случае наличия соответствующих обращений от губернаторов. Об этом в интервью «России 24» заявил вице-премьер РФ Александр Новак, сообщает ТАСС.

Если главы регионов в рамках прогноза социально-экономического развития обнаружат возможную нехватку для подключения промышленных потребителей и объектов в социальные сферы, властями будут приняты меры по ограничению майнинга, заверил вице-премьер. Приоритет, по его словам, будет отдаваться подключению социальных объектов и строящихся зданий, включая больницы и школы.

Ранее стало известно, что власти ввели полный запрет на майнинг до 2031 года в десяти регионах. В их число вошли Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария и другие. Еще в трех регионах — Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае — майнинг запретили в пики энергопотребления.

В конце ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон о налогообложении криптовалют. Внесенные в Налоговый кодекс поправки закрепили за ними имущественный статус. Операторов майнинговой инфраструктуры обязали информировать ФНС о лицах, осуществляющих майнинг с применением их техники.

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