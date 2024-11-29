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13:21, 29 ноября 2024Экономика

Путин подписал закон о налогообложении криптовалют

Президент России Путин подписал закон о налогообложении криптовалют
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Fernando Gutierrez-Juarez / dpa / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который будет регулировать налогообложение криптовалют. Соответствующий документ размещен на сайте официального публикования правовых актов.

Поправки в Налоговый кодекс (НК) РФ, в частности, закрепляют за криптовалютами имущественный статус. Кроме того, этот закон устанавливает правила налогообложения доходов и расходов от майнинга цифровой валюты, а также ее купли-продажи.

Данный документ обязывает операторов майнинговой инфраструктуры сообщать в Федеральную налоговую службу (ФНС) о физических или юридических лицах, которые осуществляют майнинг с использованием их техники. За неисполнение подобной обязанности нарушителям будет грозить денежный штраф в размере 40 тысяч рублей.

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Доходы от сделок с криптовалютой теперь будут входить в общую налоговую базу с прибылью по операциям с ценными бумагами, включая акции, облигации и инвестиционные паи. Облагаемая ставка по операциям с цифровой валютой, как уточняется, составит 13-15 процентов в зависимости от суммы подобных доходов. Прибыль до 2,4 миллиона рублей в год обложат ставкой в 13 процентов, а для доходов выше этого порога планка окажется на уровне 15 процентов. По налогу на прибыль майнинг криптовалют будет облагаться 25-процентной ставкой.

Ранее Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о налогообложении криптовалют. Согласно его основным положениям, датой получения доходов от майнинга цифровой валюты будет признаваться дата, с которой у физического или юридического лица возникает право распоряжаться подобным активом. Речь идет в том числе о дате зачисления криптовалюты на счет другого лица.

Закон о легализации майнинга криптовалют в России вступил в силу с 1 ноября 2024 года. Добывать цифровые валюты в РФ смогут как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, находящиеся в специальном реестре. Что касается физлиц, то им разрешили вести подобную деятельность при одном условии: если потребляемая майнером энергия не превысит установленный правительством лимит в 6 тысяч киловатт-часов в месяц.

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