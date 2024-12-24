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07:11, 24 декабря 2024Экономика

В десяти регионах запретили майнинг

В десяти регионах запретили майнинг до 2031 года
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Fernando Gutierrez-Juarez / dpa / Globallookpress.com

В десяти регионах запретили майнинг до 2031 года, сообщает ТАСС.

Речь идет о Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях.

Вместе с этим майнинг запретили временно на некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. Он будет запрещен в пики энергопотребления.

Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который будет регулировать налогообложение криптовалют.

Поправки в Налоговый кодекс (НК) РФ, в частности, закрепляют за криптовалютами имущественный статус. Кроме того, этот закон устанавливает правила налогообложения доходов и расходов от майнинга цифровой валюты, а также ее купли-продажи.

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