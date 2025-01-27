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10:18, 27 января 2025Ценности

Популярная 44-летняя певица похвасталась фигурой в купальнике

Американская певица Джессика Симпсон похвасталась фигурой в желтом купальнике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Джессика Симпсон

Джессика Симпсон. Фото: @jessicasimpson

Популярная американская певица Джессика Симпсон похвасталась фигурой в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя поп-исполнительница разместила ролик, в котором позировала в желтом слитном купальнике на тонких бретелях. При этом она показала стройное и подтянутое тело.

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Свой образ звезда дополнила золотыми ожерельями и браслетами. Вдобавок ей распустили волосы и нанесли мейкап с акцентом на глаза.

В декабре 2024 года внешность экстремально похудевшей Джессики Симпсон на новом фото удивила фанатов. Певица поделилась новым фото, на котором была запечатлена в белом шелковом платье длины мини, оформленном прозрачной черной вставкой.

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