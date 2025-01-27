Келин: Стармер посещал Киев, чтобы не допустить мирного урегулирования конфликта

Цель поездки премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Киев 16 января заключалась в пропаганде недопущения мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин в беседе с ТАСС.

По его словам, мирное завершение конфликта на Украине не отвечает интересам Лондона. Келин добавил, что заявления о «столетнем партнерстве» между странами трудно воспринимать всерьез. «Киеву в этом контексте стоило бы вспомнить известное изречение министра иностранных дел Британской империи лорда Палмерстона, согласно которому у Британии нет ни вечных союзников, ни постоянных врагов», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали соглашение о столетнем партнерстве 16 января. Как сообщалось, подписание документа должно углубить двусторонние отношения стран в оборонной сфере.