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04:13, 27 января 2025Мир

Посольство США в Колумбии приостановит выдачу виз

Госдеп: Посольство США в Колумбии приостановит выдачу виз
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

Консульский отдел посольства США в Боготе приостановит выдачу виз. Соответствующее распоряжение дал госсекретарь США Марко Рубио, сообщил Госдеп в соцсети X.

Ведомство отметило, что продолжит уделять приоритетное внимание программе «Америка превыше всего». Уточняется, что данные меры будут действовать до тех пор, пока Колумбия не выполнит свои обязательства по возвращению своих граждан. «Америка не отступит, когда дело дойдет до защиты интересов национальной безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее Колумбия развернула два американских военных самолета, с депортируемыми мигрантами на борту. Лайнеры покинули Калифорнию, когда Богота отозвала их разрешения. На борту каждого из самолетов находилось около 80 человек. В ответ президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на колумбийские товары до 25 процентов, а также о введении санкций против колумбийских чиновников. После этого президент Колумбии Густаво Петро поручил выделить авиалайнер главы государства для вывоза депортированных из США мигрантов-соотечественников.

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