Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:59, 27 января 2025Экономика

Потолок лифта в Петербурге рухнул во время движения

В Петербурге потолок лифта в жилом доме чуть не рухнул на голову пассажирки
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Кадр: Telegram-канал «Фонтанка SPB Online»

В Санкт-Петербурге часть потолка лифта в жилом доме рухнула во время движения. Конструкция чуть не упала на голову пассажирке лифта, пишет Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

Инцидент произошел в Мурино, на Охтинской аллее, 16. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что часть потолка сильно отогнулась и практически упала на голову женщине. Пассажирка испугалась, но физически не пострадала.

В управляющей компании отметили, что лифты были полностью исправны. По данным «Фонтанки», часть крыши в кабине лифта могла упасть из-за попытки вскрытия обшивки неизвестными и речь может идти о закладчиках.

Ранее стало известно, что проверять безопасность лифтов в России будут по-новому. Ростехнадзор получил полномочия реагировать на жалобы россиян на неисправности лифтовых кабин, которые не представляют непосредственной угрозы для жизни и здоровья пассажиров, но могут говорить о поломке: например, подтекание масла, рывки, резкое ускорение и непривычные звуки при движении лифта.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Мошенники с Украины придумали новую схему обмана россиян. Как она работает?

      Российским путешественникам раскрыли главные правила покупки дешевых авиабилетов

      Названы главные победители из-за санкций против российской нефти

      Канада ввела санкции против жены Лукашенко

      Мужчин предупредили об увеличивающем риск импотенции и смерти факторе

      ИИ научили объяснять врачам свои решения

      Терапевт раскрыла неожиданную опасность бесснежных зим

      Сборную России по футболу отстранили от молодежного Евро-2027 и Олимпиады-2028

      Российского адвоката осудили на два года за взяточничество

      Президент Польши призвал демонтировать «Северные потоки»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше