Потолок лифта в Петербурге рухнул во время движения

В Петербурге потолок лифта в жилом доме чуть не рухнул на голову пассажирки

В Санкт-Петербурге часть потолка лифта в жилом доме рухнула во время движения. Конструкция чуть не упала на голову пассажирке лифта, пишет Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

Инцидент произошел в Мурино, на Охтинской аллее, 16. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что часть потолка сильно отогнулась и практически упала на голову женщине. Пассажирка испугалась, но физически не пострадала.

В управляющей компании отметили, что лифты были полностью исправны. По данным «Фонтанки», часть крыши в кабине лифта могла упасть из-за попытки вскрытия обшивки неизвестными и речь может идти о закладчиках.

Ранее стало известно, что проверять безопасность лифтов в России будут по-новому. Ростехнадзор получил полномочия реагировать на жалобы россиян на неисправности лифтовых кабин, которые не представляют непосредственной угрозы для жизни и здоровья пассажиров, но могут говорить о поломке: например, подтекание масла, рывки, резкое ускорение и непривычные звуки при движении лифта.