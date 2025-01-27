Проверять безопасность лифтов в России станут по-новому

Ростехнадзор получил полномочия проверять скрипящие и стучащие лифты в домах

Проверять безопасность лифтов в домах россиян станут по-новому — Ростехнадзор получил полномочия реагировать на жалобы россиян на неисправности в кабинах, которые не представляют непосредственной угрозы для жизни и здоровья пассажиров, но могут говорить о поломках. Об этом пишет «Парламентская газета».

Раньше ведомство могло проверять подъемное оборудование, если речь шла об угрожающих жизни и здоровью людей неисправностях. Теперь федеральная служба должна отреагировать при поступлении двух и более жалоб россиян на подтеки масла в кабине лифта, рывки, резкое ускорение или непреднамеренные стуки при ее движении.

В результате такой проверки специалисты Ростехнадзора могут действительно обнаружить серьезные нарушения в эксплуатации. Однако остановят такие подъемники лишь при выявлении грубых нарушений.

«Использование индикаторов не может привести к заметному росту приостановок лифтов. Их внедрение позволяет принуждать эксплуатирующие организации к исправлению более широкого спектра технических неисправностей», — пояснили в ведомстве.

Владельцы неисправных лифтов могут получить штраф и требования устранить неполадки. После этого работу подъемника можно будет возобновить. За исключением моментов, когда лифт отработал назначенный срок службы, уточнили специалисты.

Ранее срок замены устаревших лифтов в России отложили на пять лет. Изначально все отслужившие 25 лет лифты должны были заменить или отремонтировать до 15 февраля 2025 года, но теперь срок продлили до 15 февраля 2030-го. В Минстрое ожидают, что до 2030 года в стране потребуется заменить 120 тысяч лифтов — приоритет отдадут тем, что выработали ресурс прочности.