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07:47, 27 января 2025Россия

Правительство поддержало идею об обязанности принести присягу гражданина с 14 лет

Правительство одобрило идею о непринятии в гражданство из-за отказа от присяги
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Правительство России поддержало законопроект, который предполагает непринятие иностранца в гражданство в случае, если он откажется от присяги, а также принесение присяги с 14 лет. Об этом говорится в официальном отзыве кабмина, который есть в распоряжении ТАСС.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — говорится в документе.

Поправки предлагается внести в закон «О гражданстве Российской Федерации». Согласно действующим нормам, присягу должны приносить все иностранцы, которые вступают в российское гражданство. Исключения составляют только несовершеннолетние и недееспособные. Решение о приеме в гражданство вступает в законную силу в день принесения человеком присяги. Оно может быть признано недействительным в случае, если присяга не принесена в течение года.

Изменения в действующее законодательство предполагают уточнить формулировку так, чтобы учитывать случаи отказа от принесения присяги, что также будет признавать приобретенное гражданство недействительным. Также предлагается снизить возраст принятия присяги до 14 лет, так как именно с этого возраста начинается ответственность за совершение ряда преступлений.

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму в ноябре 2024 года.
Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы во главе с председателям комитета по делам СНГ Леонидом Калашниковым.

ЖЗЛ
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