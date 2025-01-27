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18:46, 27 января 2025Мир

Премьер Индии провел телефонный разговор с Трампом

Премьер Индии Моди провел телефонный разговор с Трампом
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Премьер Индии Нарендра Моди провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает NDTV.

Премьер поздравил Трампа со вторым президентским сроком и подчеркнул, что Индия стремится к взаимовыгодному партнерству с США.

«Мы будем работать вместе на благо наших народов и во имя глобального мира, процветания и безопасности», — написал Моди в соцсети Х.

На инаугурации Трампа правительство Индии представлял министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар.

Ранее Трамп вновь заявил, что рассчитывает вскоре поговорить с президентом России Владимиром Путиным.

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