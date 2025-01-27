Президент Азербайджана позвонил Лукашенко и поздравил его с победой на выборах

Президент Азербайджана Алиев поздравил Лукашенко с победой на выборах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил белорусскому лидеру Александру Лукашенко и поздравил его с победой на выборах. Об этом сообщает БелТА.

«Ильхам Алиев поздравил Александра Лукашенко с уверенной победой на президентских выборах, пожелав успехов в работе на этой ответственной должности и реализации намеченных планов», — приводится в публикации сообщение пресс-службы белорусского президента.

Стороны также обсудили дальнейшее развитие отношений между двумя странами.

Ранее с переизбранием Лукашенко поздравил президент России Владимир Путин. Российский лидер отметил, что за последнее время Москва с Минском смогли немало сделать для упрочения дружественных связей.