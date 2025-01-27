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11:34, 27 января 2025Бывший СССР

Президент Азербайджана позвонил Лукашенко и поздравил его с победой на выборах

Президент Азербайджана Алиев поздравил Лукашенко с победой на выборах
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Ильхам Алиев

Ильхам Алиев. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил белорусскому лидеру Александру Лукашенко и поздравил его с победой на выборах. Об этом сообщает БелТА.

«Ильхам Алиев поздравил Александра Лукашенко с уверенной победой на президентских выборах, пожелав успехов в работе на этой ответственной должности и реализации намеченных планов», — приводится в публикации сообщение пресс-службы белорусского президента.

Стороны также обсудили дальнейшее развитие отношений между двумя странами.

Ранее с переизбранием Лукашенко поздравил президент России Владимир Путин. Российский лидер отметил, что за последнее время Москва с Минском смогли немало сделать для упрочения дружественных связей.

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