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04:48, 27 января 2025Мир

Президент Колумбии ответил на обвинение госсекретаря США в отказе принимать мигрантов

Густаво Петро ответил на обвинение Марко Рубио в отказе принимать мигрантов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Густаво Петро

Густаво Петро. Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

Президент Колумбии Густаво Петро ответил на обвинение госсекретаря США Марко Рубио в том, что внезапно передумал принимать депортированных из Штатов мигрантов. В соцсети X он прокомментировал сообщение СМИ с цитатой американского политика.

«Я никогда не позволю, чтобы на рейсах привозили колумбийцев в наручниках», — заявил Петро, подчеркнув, что он является «человеком свободы, а не цепей».

Ранее Госдеп США сообщил, что консульский отдел посольства Соединенных Штатов в Боготе приостановит выдачу виз. Такое решение принял Марко Рубио, отметив, что Густаво Петро согласился принимать вылеты с депортированными из США мигрантами на борту, однако отменил свое решение, пока самолеты были в воздухе. При этом сам колумбийский лидер позже сообщил, что выделил свой самолет для вывоза мигрантов из Соединенных Штатов.

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