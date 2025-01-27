Президент Колумбии ответил на обвинение госсекретаря США в отказе принимать мигрантов

Густаво Петро ответил на обвинение Марко Рубио в отказе принимать мигрантов

Президент Колумбии Густаво Петро ответил на обвинение госсекретаря США Марко Рубио в том, что внезапно передумал принимать депортированных из Штатов мигрантов. В соцсети X он прокомментировал сообщение СМИ с цитатой американского политика.

«Я никогда не позволю, чтобы на рейсах привозили колумбийцев в наручниках», — заявил Петро, подчеркнув, что он является «человеком свободы, а не цепей».

Ранее Госдеп США сообщил, что консульский отдел посольства Соединенных Штатов в Боготе приостановит выдачу виз. Такое решение принял Марко Рубио, отметив, что Густаво Петро согласился принимать вылеты с депортированными из США мигрантами на борту, однако отменил свое решение, пока самолеты были в воздухе. При этом сам колумбийский лидер позже сообщил, что выделил свой самолет для вывоза мигрантов из Соединенных Штатов.