Президент Польши призвал демонтировать «Северные потоки»

Президент Польши Дуда: «Северные потоки» следует демонтировать

Газопроводы «Северный поток» (СП) и «Северный поток-2» (СП-2) следует демонтировать. С таким призывом выступил президент Польши Анджей Дуда в интервью «Би-би-си».

«Я все же надеюсь, что европейские лидеры извлекут уроки из событий на Украине и примут решение никогда не возобновлять прокачку газа по этому трубопроводу», — заявил Дуда.

По словам польского лидера, демонтаж СП и СП-2 позволит Германии воздержаться от возобновления поставок российского газа. Дуда добавил, что «Северные потоки» представляют «очень большую угрозу для Украины, для Польши, для Словакии, а также для других стран Центральной Европы».

Ранее польский президент заявил, что полную победу Украины в вооруженном конфликте невозможно представить.