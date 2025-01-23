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15:24, 23 января 2025Мир

Президент Польши счел невозможной полную победу Украины

Президент Польши Дуда: Полную победу Украины в конфликте невозможно представить
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Полную победу Украины в вооруженном конфликте невозможно представить. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью CNBC.

«Я не говорю, что Украина должна нанести поражение России», — заявил Дуда.

Президент Польши счел невозможным развитие событий, при котором «на Красной площади состоялся бы украинский военный парад».

Ранее Дуда призвал добиться того, чтобы президент России Владимир Путин «умолял Украину и ее союзников» сесть за стол переговоров.

15 января Дуда заявил, что обратился к НАТО с просьбой направить Киеву официальное приглашение о вступлении в альянс.

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