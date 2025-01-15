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18:28, 15 января 2025Мир

Польша попросила НАТО направить Украине приглашение в альянс

Президент Польши Дуда: Попросил НАТО направить Киеву приглашение в альянс
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)
Анджей Дуда

Анджей Дуда. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что обратился к НАТО с просьбой направить Киеву официальное приглашение о вступлении в альянс. Трансляция пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским опубликована на YouTube-канале Офиса президента Украины.

Дуда заявил, что Польша поддерживала Украину с самого начала конфликта. «Однозначно высказываюсь за то, чтобы страны НАТО направили Украине приглашение в Североатлантический союз, то есть первый формальный шаг, связанный с будущим приемом Украины в НАТО», — заявил он.

При этом польский лидер признал, что это пока максимум, на который может рассчитывать Киев.

Зеленский прибыл с визитом в Варшаву утром 15 января. Он встретился с премьер-министром Дональдом Туском, с которым также провел совместную пресс-конференцию. На ней украинский лидер заявил, что независимость Украины является условием независимости Польши и других стран Европы.

В свою очередь, Туск признал, что ряд государств-членов НАТО выступают против приема Украины в альянс. Польский премьер добавил, что поддерживает вступление Киева в альянс, однако несогласие ряда стран не зависит от воли Зеленского.

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