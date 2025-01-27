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18:52, 27 января 2025Культура

Продюсер высказался о песне про бобра

Продюсер Виктор Дробыш назвал важной завирусившуюся песню про бобра за столом
Андрей Шеньшаков

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Известный музыкальный продюсер Виктор Дробыш высказался о ставшей вирусной в социальных сетях песне «Бобр», которая сейчас лидирует в музыкальных чартах. Его слова передает Общественная Служба Новостей.

По мнению Дробыша, подобные треки важны, потому что отражают реакцию людей на интересующие общество темы.

«Такие песни нужны, они ведь отражают настоящий период времени. Сейчас народ от этого качает — значит, песня была написана не зря», — заявил продюсер.

Впрочем, Виктор отметил, что на одних шутках и мемах творчество строиться не должно, так что популярный артист должен быть многоплановым.

Ранее стало известно, что авторов хита «Сигма-бой» обвинили в сексуализации детей. Генпрокуратура проверит вирусный трек.

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