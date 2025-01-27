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22:50, 27 января 2025Экономика

Прокуратура потребовала выплатить пенсионерке 300 тысяч рублей за падение во дворе

Прокуратура потребовала выплатить упавшей в дворе петербурженке 300 тысяч рублей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Прокуратура Петербурга потребовала выплатить пожилой женщине, упавшей во дворе дома и получившей травмы, 300 тысяч рублей. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в конце ноября прошлого года во дворе дома, расположенного по адресу: проспект Просвещения, 24, корпус 2. Пострадавшая поскользнулась, упала и получила перелом левой руки. По результатам проверки было установлено, что виновником случившегося является ТСЖ «Просвещение 24/2», которое надлежащим образом не очистило тротуар от снега и наледи. «Прокурор Выборгского района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с товарищества собственников жилья в пользу пожилой пострадавшей компенсации морального вреда в связи с полученной травмой в размере 300 тысяч рублей. Исковое заявление находится на рассмотрении», — сообщили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в Кольчугино 15-летний подросток провалился в неогороженную траншею и получил перелом ноги со смещением. В результате компания, по вине работника которой яма не была огорожена, выплатила его семье компенсацию в размере полумиллиона рублей.

 

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