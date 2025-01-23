Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:35, 23 января 2025Экономика

В российском городе ребенок провалился в неогороженную траншею и получил сильную травму

В Кольчугино подросток провалился в неогороженную траншею и получил перелом ноги
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Кольчугино 15-летний подросток провалился в неогороженную траншею и получил серьезную травму. Внимание на ситуацию в российском городе обратила пресс-служба Следственного комитета Владимирской области.

ЧП случилось в октябре прошлого года в районе дома №15, расположенного на улице 50 лет Октября. Мальчик, ехавший в вечернее время по плохо освещенному тротуару на велосипеде, не заметил котлован глубиной до 2,6 метра, который вырыли для ремонта теплосети и никак не огородили работники ООО «МОДУЛЬ ФЛЕКС», и упал в него. В результате пострадавший получил перелом ноги со смещением, ему понадобилась помощь медиков и длительное лечение.

В ходе расследования происшествия в отношении 29-летнего прораба организации, который должен был распорядиться, чтобы траншею оградили, возбудили уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Компания выплатила семье пострадавшего компенсацию в размере полумиллиона рублей.

Днем ранее стало известно, что калужский водоканал заплатит 200 тысяч рублей родителям ребенка, который упал в открытый канализационный колодец.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп заявил, что Россия «помогла США» победить во Второй мировой. Что на это ответила Москва?

      Строители бесплатно поселились в новостройке и вызвали гнев москвичей

      «Правый сектор» признали террористической организацией

      75-летний Ричард Гир снялся с 41-летней женой для журнала и вызвал споры в сети

      Спецназ Росгвардии вышиб дверь в квартиру поджигателя с железной дороги и попал на видео

      Екатерина Климова рассказала о сроке отца за убийство

      Захарова прокомментировала слова Трампа о «больших проблемах» для России

      Дочь Марка Захарова отреагировала на смену руководства «Ленкома» после скандала

      Захарова оценила роль Ватикана в урегулировании конфликта на Украине

      В Эстонии утвердили законопроект о разрыве связей с РПЦ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше