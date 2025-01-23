В российском городе ребенок провалился в неогороженную траншею и получил сильную травму

В Кольчугино подросток провалился в неогороженную траншею и получил перелом ноги

В Кольчугино 15-летний подросток провалился в неогороженную траншею и получил серьезную травму. Внимание на ситуацию в российском городе обратила пресс-служба Следственного комитета Владимирской области.

ЧП случилось в октябре прошлого года в районе дома №15, расположенного на улице 50 лет Октября. Мальчик, ехавший в вечернее время по плохо освещенному тротуару на велосипеде, не заметил котлован глубиной до 2,6 метра, который вырыли для ремонта теплосети и никак не огородили работники ООО «МОДУЛЬ ФЛЕКС», и упал в него. В результате пострадавший получил перелом ноги со смещением, ему понадобилась помощь медиков и длительное лечение.

В ходе расследования происшествия в отношении 29-летнего прораба организации, который должен был распорядиться, чтобы траншею оградили, возбудили уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Компания выплатила семье пострадавшего компенсацию в размере полумиллиона рублей.

Днем ранее стало известно, что калужский водоканал заплатит 200 тысяч рублей родителям ребенка, который упал в открытый канализационный колодец.

